Российская армия успешно продвигается на краснолиманском направлении. Как сообщает aif.ru, об обстановке в Красном Лимане и сроках его освобождения рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Он отметил, что ВС РФ изматывают украинские подразделения, которым приходится отступать от Красного Лимана. При этом за самим городом у ВСУ практически нет устойчивой линии обороны.

«Остаются только лесные массивы, как естественное укрытие. Но с учетом погодных условий, это плохая перспектива. В заснеженных лесах украинские боевики погибнут от холода», — заявил Иванников.

Эксперт подчеркивает, что группировка украинской армии в Красном Лимане понесла серьезные потери как в личном составе, так и в технике. Главком ВСУ Александр Сырский не торопится решать их проблемы, а киевский режим в очередной раз принес людей в жертву ради своих преступных целей.

«Командиры ВСУ бросили там тех, кто для них не обладает никакой ценностью или, наоборот, представляет некую угрозу. Красный Лиман отрезан от снабжения и от возможности системно эвакуироваться, осуществить замену военнослужащих. Все, кто мог оттуда убежать, уже убежали. Командиры бросили подразделения, спасая свои жизни», — добавил Иванников.

От подавляющих ударов российской артиллерии украинские боевики пытаются укрыться в подземных коммуникациях. Задачей российских войск сейчас является выкурить противника из «нор», однако легкой эту задачу не назвать — промышленные предприятия города имеют серьезную сеть укрытий, в том числе бомбоубежищ. При этом Иванников считает, что «в течение недели-двух освобождение Красного Лимана будет завершено».