Атаки ВСУ 26 января: мощные взрывы и поврежденные дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками юг России, в результате получили повреждения жилые дома. Какие регионы оказались под ударом к утру 26 января, разбирался «Рамблер».

Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении с 23.00 мск 25 января до 7.00 мск 26 января 40 украинских дронов. Большая часть из них – 34 БПЛА – атаковала Краснодарский край. Четыре беспилотника уничтожены над акваторией Азовского моря,

и по одному над Брянской и Калужской областями, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Краснодарский край

В результате атаки на Славянский район Краснодарского края получили повреждения дома, ранен один человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оперативный штаб региона.

Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что в Славянске-на-Кубани повреждены 10 частных домов, на которые упали обломки дронов. Там были выбиты стекла в окнах, повреждены крыши и навесы.

«Фрагменты БПЛА упали и на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани. Произошли возгорания, которые уже ликвидированы. К сожалению, есть пострадавший человек. Он обследован в Славянской ЦРБ, в госпитализации не нуждается», - пояснил он в своем Telegram-канале.

По словам главы района, ведется оценка ущерба, пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края после часа ночи были слышны около 5-7 мощных взрывов, также в небе было видно несколько ярких вспышек. Дроны летели со стороны Азовского моря, утверждают местные жители.

Ростовская область

Отражена атака украинских беспилотников и в Ростовской области. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Уничтожены БПЛА в г. Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», - сообщил он.

Глава региона обратил внимание на то, что Ростовской области сохраняется режим ракетной опасности, и призвал местных жителей к осторожности.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали, возник пожар на четырех резервуарах с нефтепродуктами.