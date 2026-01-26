США завершили подготовку к удару по Ирану

Окончательное решение о нанесении удара по Ирану пока не принято. Однако все приготовления к возможной операции завершены, заверяют в американском командовании. Тем временем израильские военные исходят из того, что атака может произойти в ближайшее время. Также и иранские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности, передает Fox News.

© Mc3 Nate Jordan/U.S. Navy/Zuma/TACC

Как сообщил телеканал со ссылкой на американского чиновника, авианосная группа США пока не готова к нанесению удара по Ирану. По данным источника, авианосец Abraham Lincoln еще не вошел в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане. Корабль находится рядом, но формально пока не прибыл.

Ранее израильский 13-й канал сообщил о прибытии американского авианосца на Ближний Восток для подготовки к возможной военной кампании против Ирана. По данным The Jerusalem Post, на выходных состоялось совещание высшего военного руководства Израиля с главой CENTCOM адмиралом Брэдом Купером. Стороны обсуждали координацию действий.