Срыв сроков и большие деньги: как США пытаются создать гиперзвуковое оружие

США до сих пор не смогли создать гиперзвуковое оружие, при том, что к уже имеющимся программам по его разработке добавилась еще одна. Когда в Вашингтоне надеются получить для армии гиперзвуковые ракеты, разбиралось РИА Новости.

Срывы сроков

На программу Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) по созданию гиперзвукового оружия было выделено более 12 миллиардов долларов. Первая батарея вместе с ракетами обойдется в 2,7 миллиарда. Проект реализуют с 2018 года.

Изначально планировалось, что новые ракеты будут приняты на вооружение в сентябре 2023 года, но затем сроки два раза переносились. Разработчики надеялись успеть к 2026-му, но срок в очередной раз был перенесен.

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что Китай и Россия уже развернули новые гиперзвуковые ракеты и «отсутствие аналогичных возможностей у США остается тревожным недостатком».

«Повторное несоблюдение сроков заставляет задуматься о технических сложностях, (…) а не о каких-либо нерешенных проблемах с базовой ракетой, разработанной корпорацией Lockheed Martin», — отметило издание.

При этом другие американские программы по разработке гиперзвукового оружия также вызывают вопросы. В частности, Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) была под угрозой закрытия из-за нескольких неудачных испытаний.

Новый проект

Новым проектом стала разработка ракеты Blackbeard. Она предназначена для высокоточных ударов по стационарным и подвижным целям на дальности 700-800 километров на скорости пять-шесть махов и позиционируется как дешевое массовое средство поражения.

В качестве платформы для старта разработчики предлагают пусковые установки M270 и M142 HIMARS. Первые образцы должны быть готовы к 2027 году. При этом нет информации, способна ли ракета маневрировать на заявленных скоростях и действительно ли попадает под определение «гиперзвуковая».

Этот проект выделается на фоне гигантов американского ВПК — таких как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman, так как компания-разработчик была создана совсем недавно, в 2022 году. И в Пентагоне подчеркивали, что пытаются внедрить модель, когда в разработку вкладывают деньги инвесторы, которые и берут на себя риски, а в случае успеха, армия закупит ракеты.

Еще одна особенность: предприятие наряду с другой похожей компанией Rocket Lab придерживается политики нулевой зависимости от Китая. При этом, по мнению одного из руководителей Castelion Эндрю Крейца, американцы должны быть в шоке от положения дел с гиперзвуковым оружием, так как США отстают «как минимум на два десятилетия».

Напомним, что еще в 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал новые российские гиперзвуковые военные разработки, в том числе ракетный комплекс «Авангард», который заступил на боевое дежурство уже в 2019 году. Комплекс «Кинжал» активно применяется в зоне проведения спецоперации. Он способен развивать скорость до 10 махов, нести обычные или ядерные боеголовки и имеет дальность свыше двух тысяч километров.

А в ноябре 2024 года стало известно о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука.