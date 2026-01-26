В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской и Сумской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 26 января.

Удар «Краснополя»

Артиллеристы ВС РФ нанесли удары высокоточными боеприпасами по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Активность ВСУ была зафиксирована разведывательным беспилотником.

Воздушная разведка выяснила, что ВСУ перемещали силы между укрытиями и огневыми позициями, пытаясь укрепить участок и удержать рубеж. Получив координаты целей, расчет самоходной установки «Мста-С» выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь».

В результате сеть укрепленных опорных пунктов ВСУ была уничтожена вместе с оборудованными укрытиями и огневыми точками. Попытка ВСУ закрепиться на этом участке была сорвана.

Срыв контратаки ВСУ

В Запорожской области операторы ударных дронов ВС РФ сорвали контратаку ВСУ, сообщили в Минобороны России. Беспилотники обнаружили скопление живой силы ВСУ. Украинские войска планировали провести контратаку, используя бронетехнику и автомобили: ВСУ рассчитывали под прикрытием машин быстро доставить живую силу и после этого начать наступление.

Координаты целей были переданы расчетам ударных дронов ВС РФ. В результате ударов были уничтожены бронетранспортер М113, БТР FV-103 и автомобильная техника.

Операция под Красноармейском

Операторы российских беспилотников уничтожили технику и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Операторы ударных FPV-дронов выявили и уничтожили укрепленные позиции ВСУ на опорных пунктах в лесополосах, а также позиции в частных домах.

Бригада «отказников» ВСУ потеряла 60 процентов состава

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что 159-я бригада ВСУ потеряла более половины штурмовиков. По словам собеседника агентства, они были ликвидированы в результате отражения двух контратак в лесу юго-западнее Симиновки в Харьковской области.

Источники РИА Новости ранее сообщили, что бригада состоит из «отказников», солдат с увечьями и психическими расстройствами, а ее комбриг имеет две судимости за мошенничество и подлог, которые он совершил на госслужбе.

Потери ВСУ в Черниговской области

Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что ВС РФ уничтожили до взвода украинского полка беспилотников и ангары с дронами. Операция была проведена в Черниговской области. Также ВСУ потеряли два пикапа и пять грузовиков.

Удар «Града»

Реактивная система залпового огня «Град» ликвидировала скопление пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Пехота ВСУ пыталась закрепиться в опорном пункте вблизи одного из населенных пунктов.

Уничтожение британской самоходки AS-90

Операторы дронов ВС РФ уничтожили британское самоходное артиллерийское орудие АS-90 на константиновском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Замаскированная техника была уничтожена несколькими точными попаданиями.