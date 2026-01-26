ТАСС: бойцы "Азова" сдались в плен вместе с командиром по имени Даниэль

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая темнокожего командира по имени Даниэль, сдалась в плен в районе Димитрова (украинское название -Мирноград). Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, речь идет о бойцах батальона "Азов". "Вместе с группой сдался и их командир — темнокожий боевик по имени Даниэль", — говорится в сообщении. В ходе боев в этом районе было окружено до пяти групп ВСУ, остальные были ликвидированы. 21 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что обмены военнопленными между Россией и Украиной могут быть разблокированы, но диалог с Киевом по этому вопросу идет трудно. До этого она сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными.