Раскрыты подробности атак БПЛА на РФ ночью

Силы ПВО за ночь сбили 40 дронов ВСУ над территорией России
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 34 дрона ликвидировали над Краснодарским краем, еще четыре — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями, уточнили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день в Славянске-на-Кубани осколки украинского беспилотника упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.
23 января дрон ВСУ также атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять мирных жителей, один находится в тяжелом состоянии.