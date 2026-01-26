Раскрыты подробности атак БПЛА на РФ ночью

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 26 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

© Вечерняя Москва

Так, 34 дрона ликвидировали над Краснодарским краем, еще четыре — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В этот же день в Славянске-на-Кубани осколки украинского беспилотника упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.

23 января дрон ВСУ также атаковал служебный автобус в Грайворонском округе Белгородской области, ранены пять мирных жителей, один находится в тяжелом состоянии.