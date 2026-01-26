Россия начала применять в зоне СВО новые дроны

ВС России начали применять в зоне спецоперации (СВО) новые дроны. Речь об «Упырь-18» повышенной грузоподъемности, которые могут разрушать укрепленные блиндажи с помощью 10-килограммовых мир, заявили на предприятии «Уралдронзавод», передает ТАСС.

Новые дроны испытали в условиях боевых действий и применяют на купянском и константиновском направлениях.