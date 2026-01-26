Сирийская армия атаковала Кобани вопреки объявленному перемирию
Силы, контролируемые Дамаском, ведут наступление при поддержке артиллерии на город Кобани, контролируемый курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (СДС), ожесточенные бои продолжаются вопреки объявленому режиму прекращения огня, заявила пресс-служба СДС.
Сирийские войска, подконтрольные Дамаску, начали наступление на город Кобани, находящийся под контролем курдских Сирийских демократических сил (СДС), передает РИА «Новости».
Наступление поддерживается артиллерией, а также турецкими беспилотниками, которые задействованы в воздушной поддержке. В заявлении пресс-службы СДС отмечается, что атаки начались около двух часов ночи с нескольких направлений на населенные пункты Хараб-Ашк и Джалабия к юго-востоку от Кобани.
Согласно сообщению, артиллерийский обстрел был сосредоточен на жилых кварталах и окрестностях этих населенных пунктов. Курдские силы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего в регионе вспыхнули ожесточенные боестолкновения. В СДС утверждают, что сирийские войска пока не достигли поставленных целей, однако продолжают стягивать резервы к линии соприкосновения.
В пресс-релизе СДС подчеркивается, что наступление сирийской армии стало явным нарушением режима прекращения огня, действующего всего второй день.
«Эти атаки являются явным и грубым нарушением соглашения о прекращении огня и происходят уже на второй день после вступления его в силу, что подтверждает невыполнение Дамаском своих обязательств и продолжение политики военной эскалации и дестабилизации ситуации в регионе», – заявили в пресс-службе СДС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Сирии объявило о продлении перемирия с курдами на 15 дней.
Минобороны Сирии ранее ввело четырехдневное прекращение огня на северо-востоке страны.
