Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на линии фронта в регионе нет никаких признаков подготовки масштабного наступления со стороны ВСУ.

Об этом Сальдо рассказал в интервью РИА Новости.

По оценке главы региона, отсутствие наступательного потенциала противник пытается компенсировать диверсионной деятельностью.

«Противник действует привычными для себя методами: обстрелы мирных населённых пунктов на левом берегу, попытки ударов дронами, диверсионная активность, давление на гражданскую инфраструктуру», — заявил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что подобные действия носят исключительно психологический характер и не имеет ничего общего с реальной подготовкой к прорыву фронта.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в анонсированное главнокомандующим украинской армией Александром Сырским контрнаступление никто не верит.