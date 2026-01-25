ХАМАС передал координаты последнего тела израильского пленного

Движение ХАМАС передало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) координаты последнего тела израильского пленного, захваченного 7 октября 2023 года.

Об этом говорится в заявлении боевого крыла бригады аль-Кассам, их слова приводит РИА Новости.

«Что касается тела солдата Рана Гвили, мы подтверждаем, что ознакомили посредников со всеми деталями и информацией, имеющейся у нас о местонахождении тела пленного», — говорится заявлении.

В свою очередь ЦАХАЛ в своем Telegram-канале сообщила о начале операции по извлечению тела старшего сержанта Рана Гвили. В израильской армии подчеркнули, что приложат все усилия для захоронения солдата на родине.

Ранее стало известно, что израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Причиной разработки нового плана стали сведения о восстановлении военного потенциала ХАМАС.