Китайского генерала обвинили в раскрытии противникам секретных данных

Заместителя председателя Центральной военной комиссии КНР и члена политбюро КПК Чжан Юся заподозрили в передаче Соединённым Штатам секретной информации о китайском ядерном оружии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутреннего расследования. По их данным, речь идёт о стратегически важных технических сведениях, имеющих прямое отношение к ядерному потенциалу Китая.

Как утверждает издание, обвинения в адрес генерала были озвучены на закрытом брифинге для высшего командного состава Народно-освободительной армии. При этом конкретный перечень данных, которые якобы были переданы американской стороне, участникам брифинга не раскрывался. Источники WSJ отмечают, что часть доказательств могла быть получена от бывшего руководителя Китайской национальной ядерной корпорации, однако официального подтверждения этой информации нет.

О начале расследования в отношении Чжан Юся, а также начальника объединённого штаба Центральной военной комиссии Лю Чжэнли стало известно 24 января. Формальным основанием названы «серьёзные нарушения дисциплины и закона».

Ранее The Washington Post писала, что возможная отставка Чжан Юся может стать одной из крупнейших кадровых перестановок в китайских вооружённых силах за последние годы. Эксперты связывают происходящее с курсом Си Цзиньпина на усиление личного контроля над армией и перераспределение власти, которая после предыдущих чисток в значительной степени была сосредоточена в руках Чжан Юся.