Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск сразу на двух направлениях в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Пушилина, Вооруженные силы РФ сумели продвинуться на краснолиманском направлении.

«Фиксируем продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево. Также фиксируется продвижение наших войск непосредственно вблизи самого Красного Лимана», — написал он.

Также глава ДНР подтвердил, что российские силы демонстрируют успех в Константиновке и ряде соседних населенных пунктов.

«В самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка», — добавил он.

Ранее Денис Пушилин допустил, что к 2050 году территория России может увеличиться. При этом речь идет не об увеличении территории военным путем.