Владимир Зеленский не желает выводить войска из Донбасса в связи с тем, что опасается утраты власти и возможной дестабилизации внутри страны, рассказал журналистам News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев заметил, что переговоры в Абу-Даби проходили непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

«Зеленский понимает, что для него очень высоки политические риски: если он примет такое решение, это будет колоссальный удар по его репутации и рейтингам. Есть угроза того, что он просто потеряет власть, и какие-нибудь ультраправые националисты постараются его свергнуть и устроить новый Майдан», — заметил Дудаков.

По его мнению, перспективы заключения мирного соглашения зависят от решения вопроса по выводу ВСУ из Донбасса.

Политолог уточнил, что если украинцы в этом аспекте будут и дальше занимать нереалистичную позицию, то будет сложно говорить о перспективах мирного урегулирования конфликта.

Дудаков напомнил, что все упирается в этот вопрос еще с момента президентского саммита в Анкоридже. Он добавил, что американская сторона приняла требования России по этому пункту, а Киев и «европейская партия войны стараются этого не допустить и торпедировать процесс».