ВСУ получили французские дроны Rodeur, способные бить на 500 км

ВСУ получили несколько французских беспилотников Rodeur, способных преодолевать расстояние до 500 км и находиться в воздухе пять часов. Об этом пишет портал France24 со ссылкой на источник.

Накануне сооснователь и генеральный директор французского стартапа на Украине Alta Ares Адриен Кантер заявил журналистам, что ВСУ нужно порядка 20 тыс. беспилотников различных типов ежемесячно. По его словам, это «колоссальная» цифра.

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зулиани рассказал, что дроны его компании можно применять в качестве камикадзе, а также в ходе разведывательных операций.

По его оценке, Европа могла бы использовать дроны Rodeur «в качестве щита», а Украина — «в качестве меча».

Предприниматель признал, что для западного ОПК отправка вооружения Киеву — это возможность испытать технику в реальных условиях.

Журналисты заметили, что в компании не посчитали нужным раскрыть, какие конкретно дроны были направлены на Украину.

Вместе с тем, на сайте EOS Technologie приводятся характеристики аппарата Rodeur 330, который способен лететь со скоростью до 120 км/ч, нести груз весом до четырех кг и подниматься на высоту 5 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что украинские операторы БПЛА массово жалуются на проблемы с беспилотниками немецкой компании Helsing GmbH, полученными в пакетах военной помощи от стран ЕС.