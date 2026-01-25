Залпы «Акаций» разнесли пункты управления БПЛА ВСУ на Запорожье
Расчеты САУ «Акация» из группировки войск «Восток» успешно ликвидировали пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Кадры объективного контроля с поражением целей показало Минобороны.
Во время воздушной разведки российские военнослужащие нашли позиции операторов ВСУ, которые контролировали ударные и разведывательные дроны. Противник пытался затруднить продвижение бойцов группировки «Восток» на этом участке фронта.
После точного определения координат полученные данные быстро передали артиллерийским подразделениям. Выстрелами из 152-миллиметровых орудий расчеты разгромили пункты управления беспилотниками.
Удар нарушил систему управления вражескими дронами на этом участке, добавили в военном ведомстве. Это ограничило возможности ВСУ по разведке и нанесению ударов.
Ранее министерство обороны показывало, как артиллеристы уничтожили огневые точки и укрытия ВСУ в Днепропетровской области. По укрепленному опорному пункту ВСУ ударили расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация».
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.