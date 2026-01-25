Российские ПВО отразили массированный удар американских ракет HIMARS
Российские средства ПВО отразили массированный удар реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ выпустили 31 ракету.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В зоне спецоперации складывается критическая ситуация для ВСУ
Ранее "РГ" сообщала, что ВСУ попытались нанести удар по Белгороду. Губернатор области Вячеслав Гладков назвал эту атаку "самым массированным обстрелом". В ходе удара пострадавших нет.