ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам на территории Украины, в том числе энергетическим. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того Вооруженные силы России ударили «по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах»,