В зоне спецоперации складывается критическая ситуация для ВСУ

Армия России провела стремительные штурмы на добропольском участке и южнее Краматорска. Поступают сообщения, что взята под контроль окраина стратегического села Торецкое. Там расположен важный узел обороны и логистики противника, через который ВСУ перебрасывали резервы на восток.

Критическая ситуация для неонацистов складывается и около Красного Лимана. На улицах один за другим рушатся взорванные подвалы. Работа точечная, а главное - с близкой дистанции. Это говорит о том, что Лиман, северный пригород Славянска, на 80% окружён. Российские войска начинают наступление на последний укрепрайон ВСУ в Донбассе.

Охват Славянско-Краматорской агломерации идёт и с юга. Российские штурмовики выбивают противника из посёлка Новый Донбасс. В деревне Гришино несколько групп уверенно закрепились на восточных окраинах. Они постепенно зачищают дворы и подвалы на подконтрольных улицах.

Прямых столкновений не так много. А вот дронов противника – целый рой. Военные даже подсчитали, что вдоль переднего края на этом участке бандеровцы развернули 13 батальонов беспилотных систем. И ежесуточно поднимают в воздух до 800 снаряжённых квадрокоптеров.