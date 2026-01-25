Российские военнослужащие уничтожили три боевые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, командование украинских войск продолжает направлять личный состав ВСУ на позиции, разбитые в результате авиаударов Вооруженных сил РФ.

"Таким образом за сутки уничтожены три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи", — отметил он.

24 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Старица в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск "Север", которым удалось выбить формирования ВСУ из населенного пункта в результате решительных действий.

В тот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ поразили цех по производству деталей и сборке беспилотников ВСУ в Харькове. По его словам, настраивали работу цеха и проверяли качество производства иностранцы, говорившие на немецком языке.