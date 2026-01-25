"Искандер" защитил РФ от массированного пуска дронов ВСУ и попал на видео

ВС России ударом ОТРК "Искандер" сорвали массированный пуск дальнобойных дронов ВСУ вглубь России.

Об этом сообщает Telegram-канал "Изнанка" и публикует видео поражения вражеского пункта управления БПЛА.

Украина ударила по шести регионам России

Аэроразведка обнаружила около десяти беспилотников на стартовых позициях в районе села Фаевка Черниговской области. Но ракету навели не на них, а на ПУ (пункт управления. - Прим. "РГ"), притаившийся в лесопосадке. "Искандер" накрыл его в момент предпусковой подготовки, предотвратив масштабную атаку по важным объектам в тылу РФ.

Ранее ракетчики ВС РФ аналогичным образом уничтожили аэродром украинских БПЛА дальнего действия. Он располагался возле сумского села Братское в 75 километрах от государственной границы России.