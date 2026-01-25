Российские военные рассказали о ремонте техники в зоне СВО

Военные группировки войск Север в зоне проведения специальной военной операции (СВО) ремонтируют разнообразную технику: от мотоциклов до танков. Об этом рассказало Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Ежедневно поступает техника, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И работа проводится ежедневно. Более мелкие работы проводятся на переднем крае, в частности, наша ремонтно-эвакуационная группа», — рассказал военнослужащий с позывным Мустанг.

«Калашников» рассказал о рембригадах в зоне СВО

В Минобороны подчеркнули, что после выполнения ремонтных работ техника возвращается в зону проведения СВО.

Ранее сообщалось, что использование 3D-печати повышает безопасность работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне СВО.