НАТО хочет создать автоматизированную зону обороны на границе с Россией

НАТО хочет создать «автоматизированную зону» на восточном фланге альянса вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на бригадного генерала Североатлантического альянса Томаса Ловина.

© ТАСС/Zuma

«Туда (на границу альянса с Россией и Белоруссией. — RT) планируется перебросить склады вооружений и большое количество техники, чтобы создать «автоматизированную» зону», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Россия в оборонной стратегии США на 2026 год позиционируется как постоянная, но контролируемая угроза для восточного фланга НАТО. Об этом свидетельствует документ Пентагона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что странам НАТО пора осознать, что Россия не позволит блоку дальше приближаться к её границам.