В Херсонской области при атаке украинского дрона погибла бригада скорой

В результате атаки украинского дрона на медицинский автомобиль в Херсонской области все трое находившихся в салоне медиков погибли.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С огромной болью вынужден сообщить прискорбную новость. Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли», — написал Сальдо.

24 января Сальдо сообщил о нападении с использованием украинского беспилотника на автомобиль Алешковской больницы, оказывающий медицинскую помощь. Он приложил фотографию поврежденного транспорта. На снимке видна перевернутая машина скорой помощи, окруженная последствиями взрыва.

Три медработника погибли при ударе ВСУ по больнице в Херсонской области

Накануне беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. Раненного водителя попутным транспортом его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, а также минно-взрывную травму.