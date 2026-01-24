Германия и Европа в целом должны отказаться от политики подчинения Соединенным Штатам, заявила журналистка и политик Сара Вагенкнехт. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, «имперский маниакальный размах» американских властей окончательно разоблачил разговоры о «ценностно-ориентированном порядке» и о США как бескорыстной державе-защитнике, «показав их сказкой».

«Тем более лживым выглядит возмущение немецких трансатлантистов, которые в прошлом почти не находили ни слова критики в адрес не менее жестокой силовой политики предшественников Трампа. Германия и Европа должны наконец освободиться от своей покорности американской политике!» — отметила Вагенкнехт.

Политик уточнила, что прежде всего необходимо отменить запланированное на этот год размещение американских ракет средней дальности, которое резко повышает опасность войны для Германии.

США готовятся разместить «Томагавки» в Европе

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в случае развертывания американской стороной вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.