В США сообщили об ударе по судну наркокартеля в Тихом океане

Оно следовало в восточной части акватории и было задействовано в операциях по незаконному обороту запрещённых веществ.

В публикации Южного командования вооружённых сил в соцсети Х говорится, что в результате действий оперативной группы «Южное копьё» уничтожены два наркотеррориста.

1 января стало известно, что американские военные этого же подразделения атаковали два судна, которые, как утверждалось, использовались для перевозки наркотиков. Погибли пять человек.