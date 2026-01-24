"Герани" уничтожили вертолеты ВСУ и сняли это на видео

Опубликованы редкие кадры объективного контроля работы БПЛА "Герань" по украинской военной авиации.

Пара российских беспилотников прямыми попаданиями уничтожили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ на аэродроме в Кировоградской области.

Видео сняты камерами в носовой части дронов - благодаря им и помехозащищенной связи с операторами "Герани" получили возможность работать как FPV-дроны.

Первый БПЛА ударил в Ми-24. Камера второго беспилотника зафиксировала, что вертолет горит, затем беспилотник нацелился в стоявший неподалеку Ми-8.

Оснащение и область применения "Гераней" непрерывно расширяются. Появились несколько модификаций БПЛА для воздушных боев - они оснащены ПЗРК "Игла" и "Верба", а также ракетами "воздух-воздух" Р-60.

Так что вскоре, возможно, появятся кадры уничтожения украинской авиатехники в воздухе.