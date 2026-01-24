По Киеву впервые с 2022 года ударили ракетами Х-22

В Киеве и области нанесен массированный комбинированный удар по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Также, предварительно, удар был по подстанциям в Белой Церкви, соединяющей столицу с АЭС, и по электростанции «Киевская». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Также, по данным канала, ВС России сегодня отправили противнику «Искандеры» и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Последние последний раз летали туда летом 2022 года.

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по Киеву наносились как беспилотниками, так и ракетами. В столице направляли дроны «Герань».

Взрывы раздались в Киеве

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства рассчитывают на то, что в ходе переговоров в ОАЭ Украина добьется энергетического перемирия.