Названа причина гибели украинского МиГ-29 в 2023 году

Причиной гибели украинского истребителя МиГ-29 на рубеже 2023 и 2024 годов стала работа ПВО ВСУ. Самолет сбил украинский зенитный комплекс С-300, дежуривший в районе Кривого Рога.

"Дружественный огонь" ПВО по собственным самолетам на Украине не редкость - подобные инциденты происходят в среднем раз в три месяца. Такие интересные подробности жизни ВСУ выяснились в ходе публичной перепалки двух киевских военных блогеров, пишет "Военный осведомитель".

Напомним, в декабре 2023 года были уничтожены как минимум три украинских истребителя МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Самолет и вертолет сбили 1 декабря, 2 МиГа и Ми-8 - 5-го. Все победы были записаны на счет ПВО.

Вместе с одним из истребителей уничтожен 23-летний пилот Владислав с позывным "Голубой шлем".

Кстати, на счет "дружественного огня" может быть отнесена и первая потеря F-16 на Украине. Официально причина потери самолета не называлась, но основная версия - истребитель сбит огнем собственной ПВО.