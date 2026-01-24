Морпехи 177-го отдельного гвардейского полка группировки войск «Центр», на красноармейском направлении обнаружили документы украинского военного с видом на жительство в Бельгии, рассказал командир взвода с позывным «Рессора».

По его словам, морпехи на красноармейском направлении обнаружили бельгийские документы, предположив, что это наемник, но по национальности он оказался украинцем Станиславом Бурым 1999 года рождения, передает РИА «Новости».

При этом срок действия карты с видом на жительство в Бельгии истек 4 марта 2025 года. Также была обнаружена банковская карта бельгийского банка, оформленная на Бурого.

Ранее бельгийский наемник был заочно осужден за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.