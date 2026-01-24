Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал предпочесть путь мира, свободы и взаимодействия — не военной эскалации.

Об этом он написал в своей статье в Berliner Zeitung.

«В политике мы должны прежде всего стремиться к укреплению мира, свободы и сотрудничества, а не создавать новые образы врагов», — подчеркнул он.

Он выразил удивленность, почему «эксперты по безопасности» рисуют картину надвигающейся войны России с НАТО — вопреки оценкам американских разведок, считающих такой сценарий маловероятным.

По его словам, Евросоюз уже расходует на оборону в полтора раза больше, чем весь российский военный бюджет.

«И если наш континент станет примером мира, это может укрепить его силу и суверенитет в мире», — отметил Шредер.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющая часть одобренного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро пойдет на приобретение оружия и военной техники, в которых остро нуждается Киев. Она отметила, что ожидает «скорейшего» утверждения этих предложений Советом Европейского союза. По ее словам, первые средства должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.