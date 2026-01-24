Десятки беспилотников ликвидировали средства ПВО над российскими регионами за ночь

За прошедшую ночь средствами российской противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 75 украинских беспилотников. Воздушные цели были нейтрализованы над территорией шести приграничных и южных регионов страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество атак пришлось на Ростовскую область, где системы ПВО сбили 46 беспилотников. На втором месте - Белгородская область, над которой уничтожили 22 БПЛА.

Над территорией Республики Крым за ночь перехватили три летательных аппарата. Еще два дрона сбили в небе над Курской областью.

По одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской и Брянской областями. Таким образом, все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы.