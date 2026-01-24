В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В ходе отражения ночной воздушной атаки на территории Ростовской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты в городах Каменск-Шахтинский и Донецк, а также в Каменском, Матвеево-Курганском и Чертковском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

© Московский Комсомолец

По его словам, информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступала и уточняется.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее сообщалось, что глава Адыгеи рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ.