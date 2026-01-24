В зоне проведения спецоперации (СВО) четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили сдаться в плен, однако их начали атаковать сослуживцы при помощи дронов. Российским бойцам удалось вывезти пленных в безопасное место и сохранить им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«При попытке сдачи в плен группу украинских военных атаковали расчеты FPV Главного управления разведки МО Украины. Несмотря на атаки, бойцам "Севера" удалось вывезти пленных в безопасное место», — говорится в сообщении. Уточняется, что все произошло на харьковском направлении, плененные были военнослужащими 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ на сумском направлении бережет технику, из-за чего военнослужащим приходятся передвигаться пешком.