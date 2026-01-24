Известный свердловский шеф-повар попал под обстрел ВСУ

Ветеран специальной военной операции из Асбеста Егор Султанов после ранения на фронте кардинально сменил профессию и стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Бывший шеф-повар теперь помогает бойцам и семьям погибших оформлять выплаты, льготы и восстанавливать документы, а также сопровождает их при обращении в ведомства. Боевой путь уральца — в материале URA.RU.

По словам Султанова, к работе в фонде его подтолкнул личный опыт прохождения СВО и реабилитации после травмы. «Устроился, потому что хочется помогать таким же ветеранам, как я, и семьям тех, кто не вернулся домой. Мои бабушка и дедушка прошли Великую Отечественную войну, затем тоже не оставались в стороне от проблем других», — сказал Егор. Он добавил, что о возможности трудоустроиться социальным координатором узнал сначала от сослуживцев, а затем из публикаций в интернете.

Султанов вернулся из зоны боевых действий летом 2024 года после ранения в районе Серебрянского Лестничества. Во время выполнения боевой задачи в позицию его подразделения попала мина. Ударная волна отбросила военнослужащего. Он получил множественные осколочные ранения руки и ноги. После лечения в госпитале функции руки полностью не восстановились, поэтому продолжить службу, а также вернуться к прежней профессии повара он не смог.

До мобилизации Егор Султанов 23 года проработал в сфере общественного питания, из них 17 лет — шеф-поваром. Он окончил Нижниисетское профильное училище по специальности «повар», участвовал в открытии ресторанов и разработке меню в разных регионах страны. На фронт его призвали в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, он служил в противотанковом отделении, занимался установкой противотанковых ракет и прошел Сватово, Кременную, Авдеевку и Покровское.

Султанов рассказывает, что на передовой долго скрывал свою гражданскую профессию. По его словам, он признался сослуживцам, что был шеф-поваром только после того, как командир подразделения узнал, кто приготовил плов для личного состава. После этого Егор стал регулярно готовить для бойцов, а товарищи помогали ему на импровизированной кухне. Султанов женат и воспитывает четверых детей. За участие в специальной военной операции он награжден медалью «Участник специальной военной операции», медалью «За боевые отличия» и медалью Жукова.