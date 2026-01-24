В США оценили решимость России в конфликте на Украине

Россия, несмотря на трудности, сохраняет значительную военную и промышленную мощь. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Пентагона, пишет РИА Новости.

© nsn.fm

Как следует из документа, РФ сталкивается с рядом демографических и экономических трудностей. При этом продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи».

Кроме того, на Украине РФ продемонстрировала, что «обладает национальной решимостью», которая необходима для ведения затяжного конфликта вблизи своей границы.

Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

Ранее стало известно, что Пентагон назвал Россию постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО.