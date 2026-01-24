В США оценили решимость России в конфликте на Украине

Пентагон заявил о решимости России в конфликте на Украине
Россия, несмотря на трудности, сохраняет значительную военную и промышленную мощь. Об этом говорится в новой оборонной стратегии Пентагона, пишет РИА Новости.
Как следует из документа, РФ сталкивается с рядом демографических и экономических трудностей. При этом продолжающийся конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи».
Кроме того, на Украине РФ продемонстрировала, что «обладает национальной решимостью», которая необходима для ведения затяжного конфликта вблизи своей границы.
