Пентагон оценил военный потенциал России и НАТО

Пентагон включил в оборонную стратегию США утверждение о том, что союзники Вашингтона по НАТО якобы сильнее, чем Россия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

© Lenta.ru

«Европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу», — оценили в министерстве.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует сократить участие США в 30 структурах НАТО. Военное министерство США хочет меньше участвовать в консультативных группах НАТО.