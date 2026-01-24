Пентагон заявил об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США 23 января нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X.

В результате удара погибли два человека, один - выжил. В связи с этим командование "уведомило Береговую охрану о необходимости активировать поисково-спасательную систему".