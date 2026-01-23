Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев. Об этом сообщает РИА Новости.

Николай Берлев — участник операции «Шторм-333» и герой штурма дворца Тадж-Бек — укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в Афганистане и ветеран Кремлевского полка. Ему было 85 лет.

Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. Срочную военную службу он проходил в Кремлевском полку особого назначения.

Берлев пришел работать в органы государственной безопасности в 1963 году. Он охранял дипломатические и консульские представительства.

В 1974 году стал участником первого состава группы «А» Седьмого управления КГБ СССР. Берлев принимал участие в операции по обмену генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского, состоявшейся в Цюрихе в 1976 году.

Награжден орденом Красного Знамени.

В октябре 1992 года Берлев стал одним из десяти учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

