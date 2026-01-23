Нынешнее положение украинской пехоты на передовой превратилось в смертельную ловушку, из которой офицерский состав предпочитает руководить дистанционно, спасая собственные жизни в глубоком тылу. Начальник службы роботизированных комплексов батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в эфире канала «Характер» признал, что современный уровень угроз сделал присутствие командиров на линии огня бессмысленным и самоубийственным. По его словам, сейчас на фронте гораздо тяжелее, чем было даже под Артемовском (Бахмутом).

Военнослужащий утверждает, что интенсивность точечного уничтожения живой силы сейчас превосходит самые страшные периоды противостояния прошлых лет.

«Поле боя для пехотинца намного сложней, чем даже в 2023 году под Артемовском (Бахмутом). Такого количества всего того, что может тебя убить, тогда на передовой не было», — сказал Ябчанка.

Он объяснил, что если в 2022 году артиллерия хоть и работала от рассвета и до заката, но била «по площадям», позволяя выживать в укрытиях, то сегодня каждый солдат виден с БПЛА и по тебе прилетает высокоточная система.

Прямым следствием этого стала новая стратегия выживания командного звена — фактически легализованный уход офицеров с передовой.