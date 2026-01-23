Путин заявил, что Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов

RT на русском

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов.

© Global Look Press

Об этом он сказал во время встречи со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ).

«Это такая мощь, которой и сегодня ни у одной страны мира нет. И мы наращиваем, конечно, эту работу (по строительству атомных ледоколов. — RT)», — цитирует Путина РИА Новости.

В прошлом году газета The Telegraph признала мировое лидерство России в сфере развития и оснащения атомного флота.

