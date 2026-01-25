Украина ударила по шести регионам России

В ночь на воскересенье, 25 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 18 — было уничтожено на Брянской областью, еще пятнадцать сбили над Краснодарским краем. Под удар также попала Ростовская область — над ее территорией перехватили 9 беспилотников. Четыре дрона уничтожили над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Накануне ВСУ ударили по Белгороду ракетами американских реактивных систем HIMARS. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атака на город стала самой массированной. В результате обстрела были повреждены объекты энергетики.