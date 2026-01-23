Датские войска в Гренландии приведены в состояние боевой готовности

Датские войска находились в Гренландии в состоянии боевой готовности на случай нападения со стороны США, об этом сообщает издание Hln.

© Газета.Ru

«Военнослужащие, направленные Данией в Гренландию, получили приказ быть готовыми к боевым действиям в случае нападения Соединенных Штатов на этот район», — пишет издание.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово вести дискуссии с США по вопросам безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» относительно Гренландии. Премьер-министр подчеркнула, что Дания — суверенное государство, и ее основные принципы не подлежат уступкам. Она также отметила, что оборонное соглашение с Вашингтоном действует с 1951 года, и вопросы укрепления безопасности в арктическом регионе могут обсуждаться.

Дания опровергла переговоры по Гренландии

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по вопросам будущего соглашения о контроле над островом. Он также сообщил, что ведутся «переговоры о деталях», и, по его словам, соглашение предполагает «полный доступ» США к Гренландии без «временных ограничений».