В Польше назвали ошибкой отказ Варшавы направлять войска на Украину

Твердый отказ Польши направлять войска на Украину является ошибкой.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил доктор политологических наук из Ягеллонского университета Лукаш Фыдерек.

«Дело не в том, что следовало сделать заявление об обратном. Но принципиальный отказ от такого варианта — со стороны обеих основных польских партий — ограничил наши возможности для маневра во внешней политике», — отметил эксперт.

При этом политолог обратил внимание, что в очень быстро меняющемся политическом цикле, регулируемом социальными сетями, заявления «быстро теряют силу и могут быть изменены».

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что присутствие польских войск в Гренландии является нецелесообразным. Он выразил уверенность, что ситуация будет урегулирована дипломатическими методами.