Во время освобождении населенного пункта Симиновка Харьковской области военнослужащие 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской армии группировки «Север» работали малыми группами по корректировкам с беспилотников, не давая украинским войскам совершить маневр. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, часть боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен, раненым оказали медицинскую помощь.

— Перед началом штурмовых действий расчеты «Мсты-Б» и «Гиацинта-Б» отработали по опорным пунктам боевиков. Решительными действиями наши штурмовые группы зачистили позиции ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские операторы FPV-дронов перекрыли логистику и ликвидировали огневые средства украинских формирований ВСУ. Войска наносили удары по путям снабжения и закрытым огневым позициям противника, передает Telegram-канал ведомства.

Об освобождении Симиновки стало известно днем 23 января — военнослужащие зачищали ее от присутствия украинских боевиков на протяжении недели.

13 января российская армия в ответ на ночные атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны нанесли массированный удар. В результате атаки высокоточным оружием наземного базирования и беспилотников войска уничтожили украинские объекты энергетической инфраструктуры.