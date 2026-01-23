ВС РФ получили еще больше танков Т-90М

В конце 2025 года ВС РФ получили очередную партию самых современных танков Т-90М. Появилась информация, что они были модифицированы с учетом полученного на Украине опыта, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на польский портал Defence24.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил увеличить долю производства новейших вооружений, в том числе танков Т-90М «Прорыв», а также беспилотников «Ланцет» и «Куб». Сообщалось, что Т-90М могут использовать широкий спектр специализированных боеприпасов.

В статье отмечается, что новые Т-90М оснащены усовершенствованными системами управления огнем и системами защиты от дронов. Ранее сообщалось, что Т-90М также получили новые башни с измененной конструкцией и новые дизельные двигатели мощностью 1130 лошадиных сил с автоматической коробкой передач.

Броню Т-90М усилили с помощью установки модульного комплекса динамической защиты «Реликт» на корпусе и башне, а также благодаря решеткам в задней части танки, подчеркивается в статье.