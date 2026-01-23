Скандал с появлением неонацистов в элитных войсках в самый разгар кампании набора в бундесвер может сорвать планы министра обороны Германии Бориса Писториуса на увеличение численности военнослужащих. Почему оборонная политика ФРГ на грани провала, разбиралось РИА Новости.

Более полусотни военнослужащих элитного 26-го парашютно-десантного полка в Цвайбрюккене угодили под следствие за неонацизм, употребление наркотиков, подстрекательство к мятежу и насилие над подчиненными. В рамках следствия выяснилось, что они домогались коллег-женщин, избивали новобранцев, а также использовали гитлеровские приветствия и устраивали «нацистские вечеринки».

«Когда мы узнали о том, что происходит в Цвайбрюккене, мы просто потеряли дар речи. (…) И многое, наверное, осталось незамеченным», — заявил командующий полевой армией генерал Харальд Ганте.

При этом прошлом году уже было расследование инцидентов с неонацистами в одной из частей, а председатель комитета по обороне Томас Ревекамп уверен, что проблема носит системный характер. В правящей партии обеспокоены тем, что скандал может сорвать планы по увеличению численности армии до 260 тысяч человек.

В этом году около 700 тысяч женщин и мужчин, достигших совершеннолетия, получат письма с опросником для медкомиссии. Берлин надеется набрать 20 тысяч добровольцев для службы в армии, несмотря на то, что в прошлом году план оказался невыполненным, так как из 15 тысяч удалось призвать лишь 12 тысяч новобранцев.

Недовольство союзников

На фоне проблем в бундесвере европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил ЕС «рассмотреть возможность создания собственной общей армии» и особые надежды связывают с Германием, от которой ждут, что она «продемонстрирует свое лидерство».

Однако высокопоставленный дипломат европейской страны признавался одному из немецких изданий, что в ЕС встревожены тем, что «Германия много говорит, но мало делает».

Бундесвер до сих пор не занялся цифровизацией и не видит в этом потребности, возникают проблемы с развитием технологий, а военные поставки — от радиостанций до танков — по-прежнему срываются.

Недовольство выражают и в Прибалтике. В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон напомнил слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «Россию можно сдержать только военной силой» и призвал ее, наконец, продемонстрировать.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и обещал «защищаться» от этой угрозы. Однако в январе 2026 года он неожиданно отметил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление немецко-российских отношений.