Советник Российской академии ракетных наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что в ВСУ относятся к женщинам, поступающим на службу, как к «живому товару». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее украинские активистки заявили, что проблема сексуальных домогательств в ВСУ остается серьезным препятствием для службы женщин. Иванников считает, что женщинам в ВСУ грозят не только домогательства, но также изнасилования, избиения и «перепродажа» в другие подразделения.

«К женщинам в ВСУ относятся потребительски - как к «живому товару», который можно обменивать или продавать. В конечном итоге, если ни то, ни другое не подходит, их отправляют «на убой» в штурмовые роты», - заявил подполковник.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он отмечал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.