Киеву уже в ближайшей перспективе придется столкнуться с потерей значительных территорий, так как российские военные могут полностью освободить Донбасс уже этим летом. Такой прогноз сделал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, пишет News.ru.

По его мнению, ничто не помешает быстрому выходу ВС России на рубежи Донбасса.

«Уже в ближайшем будущем сделать предметом торга территории ДНР не удастся. Краткосрочный период, который, возможно, сейчас касается непосредственно переговоров, — это полное освобождение Донбасса до июня-июля. И, скорее всего, решение вопроса по Херсону до осени», — уверен доктор социологических наук Александр Артамонов.

Эксперт считает, что также российские войска в рамках создания буферной зоны «за вполне обозримый период в несколько месяцев смогут освободить Сумы» и подойдут к Днепропетровску. При этом стратегической целью на более отдаленную перспективу является выход к Днепру.

Ранее после переговоров в Берлине в рамках мирного урегулирования конфликта СМИ сообщили, что американская делегация настаивала на выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донецкой и Луганской областей. Киев, в свою очередь, отказался принимать такие требования. Владимир Зеленский несколько раз подчеркнул, что это неприемлемо для Украины.

Глава Госдепа США Марко Рубио отмечал, что спор идет из-за пространства примерно в 30-50 километров или двадцати процентов ДНР, которые остаются под контролем Украины. При этом к ним относятся ключевые города Славянск и Краматорск.