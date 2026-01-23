Германия передаст Украине почти 20 систем ПВО

Украина заказала 18 немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T и планирует приобрести больше огневых установок в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный директор компании Diehl Defence (выпускает ПВО) Гельмут Раух, передает Reuters.

Выступая на конференции Handelsblatt в Берлине, Раух сообщил, что в настоящее время на Украине применяются девять огневых установок IRIS-T.

Бизнесмен добавил, что его компания в 2026 году выпустит 10 зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLS и IRIS-T SLM (в том числе четыре для вооруженных сил Германии) и намерена в течение двух лет увеличить производство этих комплексов до 16 единиц в год.

22 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители украинского правительства вернулись в Киев со Всемирного экономического форума в Давосе с договоренностями о новом пакете средств противовоздушной обороны.